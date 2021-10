Test di Coombs positivo alla nascita: quali controlli?

Una domanda di: Loredana

Salve, siccome il pediatra della mia bambina non ha esperienze al riguardo

volevo sapere cosa fare in caso di test di Coombs positivo alla nascita. Ora la mia bambina ha 1 mese

e ha già fatto 2 prelievi uno ogni 15 giorni per controllare emocromo

emoglobina ed ematocrito. Sono gli esami giusti sono le cose esatte da

controllare? Volevo un secondo parere, grazie.



Maria Pia De Carolis Maria Pia De Carolis Carissima mamma,

un test di Coombs diretto positivo nel neonato indica la presenza di anticorpi contro antigeni dei globuli rossi (in genere relativi al fattore Rh) passati al neonato (Rh positivo) dalla madre (Rh negativa).

Questi anticorpi possono provocare emolisi (distruzione) dei globuli rossi del neonato che, in base all’entità, è responsabile di

iperbilirubinemia (ittero) nei primi giorni di vita e

anemia precoce e tardiva.

Giustamente il pediatra ha fatto controllare i valori di ematocrito ed emoglobina con esecuzione dell’ emocromo nel primo mese di vita ogni 15 giorni. Se i valori sono rimasti stabili i controlli si possono diradare, in quanto con il passare del tempo diminuisce il rischio di emolisi.

Un caro saluto.

