Test di Coombs positivo: ci sono rischi?

In caso di test di Coombs positivo il feto può andare incontro a un'anemia anche durante la vita intrauterina, quindi è necessario che la futura mamma si affidi a un centro di medicina perinatale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile futura nonna, il rischio per sua figlia è nullo, mentre per il feto sussiste un rischio di sviluppare una anemia fin dalla vita intrauterina. Sua figlia dovrà essere monitorata non solo con esami del sangue, per verificare il titolo anticorpale (test di Coombs), ma anche con ecografie/Doppler, flussimetrie, esami che riescono a diagnosticare una condizione di anemia. Occorre pertanto che sua figlia sia seguita da un buon centro di medicina perinatale. Cordialmente.

Una domanda di: Adilson Buongiorno dottoressa, mia figlia si trova in questa condizione: è a 10 settimane di gravidanza ed ha il Test di Coombs positivo con anti kell 1/2, vorrei sapere quale rischio possano avere sia lei che il feto. Come deve procedere, possiamo dire che questo bimbo ha la possibilità di avere alcuni disturbi? Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

Creare un rituale che precede i pasti, mangiare tutti insieme in un'atmosfera serena, farsi aiutare (per quel che si può) in cucina sono strategie che possono favorire un rapporto migliore tra bambino e cibo. »

Gli Specialisti Rispondono

Si può escludere che un test di gravidanza sia falsamente positivo, mentre è possibile che la gravidanza dopo un inizio fugace si sia spenta. L'eventualità è relativamente frequente, soprattutto se la donna non è più giovane. »

Gli Specialisti Rispondono

La vitiligine purtroppo è una malattia cronica, per cui non esistono (almeno per ora) terapie che riescano a debellarla. C'è però una novità sul fronte dei farmaci che può aiutare, anche se prima dei 12 anni di età non viene impiegata. »

Gli Specialisti Rispondono

In linea teorica, è possibile avviare una gravidanza anche il mese successivo all'abbandono della contraccezione ormonale. Ma può anche non accadere perché la natura ha tempi che non sempre è possibile gestire a proprio piacimento. »

Gli Specialisti Rispondono

L'agente infettivo che causa la temibile listeriosi viene eliminato dal calore: già a 70° C muore, quindi la cottura rende sicuri anche i cibi che, quando sono crudi, potrebbero essere contaminati. »

Gli Specialisti Rispondono

Un bambino che spezzetta i "cornetti" o il pane e poi mette in fila i bocconcini prima di mangiarli è possibile che con gli occhi della fantasia immagini che siano automobiline. »