Test di Coombs positivo in madre Rh positivo

Una domanda di: Anna Scrivo perché sono completamente in tilt e non so cosa pensare. Sono alla mia quarta gravidanza, le prime due andate male, la terza portata a termine e adesso quest' ultima iniziata con diversi problemi. Il bambino è nato 20 mesi fa con gruppo sanguigno A fattore rh positivo test di Coombs diretto negativo da sangue cordonale. Io sempre stata A RH positiva con Coombs indiretto negativo. Mio marito A RH positivo. Anche i nostri genitori RH positivi. Quest'ultima gravidanza è iniziata con delle perdite, probabilmente dovute ad un ematoma/distacco attenuate dopo qualche giorno. Facendo il test di Coombs a 8+5 scopro di essere positiva. Ho deciso di rifare l'esame per essere certa e aspetto ancora in referto. Se dovesse essere confermata la positività, cosa devo fare? Cosa rischia il feto? Ho letto di anemie e tragedie varie. Sono molto spaventata. Sto seguendo la stessa terapia della scorsa gravidanza (cardioaspirina ed eparina), in più sono ipotiroidea ma da 12 anni ormai. Per favore mi aiuti a capire meglio, ho letto di ecografie, esami serrati e trasfusioni tramite cordone. Ho paura visto che il problema si sia presentato già adesso. Se il titolo aumenterà? (Al momento dal laboratorio non mi è stato specificato il valore è il tipo di anticorpo). Ha 9 mesi di tempo per poter arrivare alle stelle. Mi dica per favore la verità, il feto ha possibilità di salvarsi, di nascere sano e avere una vita normale, anche se dovesse essere un anticorpo aggressivo con titolo alto? Grazie.



Salve signora,

mi pare davvero strano che lei possa ritrovarsi con un test di Coombs indiretto positivo: vorrebbe dire che il suo corpo si è messo a produrre degli anticorpi contro il fattore Rh che esprimono tutti i suoi globuli rossi...sarebbe davvero un bel problema, come tirarsi la zappa sui piedi…

Tra l'altro sia lei che il partner siete dello stesso gruppo A positivo, quindi anche i vostri figli dovrebbero essere tutti di gruppo A positivo come voi.

A mio avviso, è più probabile che si sia trattato di un falso positivo ossia di un errore di laboratorio (capita più spesso di quanto non crediamo) e prima di angosciarci sarebbe importante vedere l'esito del test di conferma. In caso fosse confermata l'isoimmunizzazione, sarebbe importante che lei venisse seguita in ospedale presso l'ambulatorio di patologia della gravidanza, magari con la consulenza dell'ematologo. Altrimenti...scampato pericolo! Spero di averle risposto e di averla rincuorata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



