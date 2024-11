Test di Coombs positivo: può essere colpa del vaccino anti-CoVid?

Una domanda di: Serena

Sono alle 33 settimana e sono O+.

Ad inizio gravidanza il test di Coombs era negativo, oggi l’ho ripetuto ed è debolmente positivo. Un mese fa ho fatto il vaccino antinfluenzale e due

settimana fa quello anti Covid. Potrebbe essere legata alla vaccinazione questa positività?

Grazie mille.





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

non sono a conoscenza di alcuna correlazione tra i vaccini e la positività del test di Coombs con il quale si identifica la presenza di anticorpi materni diretti contro i globuli rossi fetali. Questi anticorpi compaiono in titolo elevato e precocemente nei casi in cui la madre sia di fattore Rh negativo e il feto sia di fattore Rh positivo e vi sia stata una immunizzazione, cioè contatto tra i due antigeni diversi. È oggi un evento molto raro per l’uso universale della immunoprofilassi.

In ogni caso non è la sua situazione in quanto lei ha un fattore Rh positivo e non vi puòessere incompatibilità Rh.

Una lieve positività nel terzo trimestre del test di Coombs non deve preoccupare. Andrà ricontrollato ancora una volta.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

