Test di Coomb’s: serve o no se la donna è RH negativo?

Una domanda di: Michela

Salve Dottoressa, avrei una domanda da farle. Sono incinta da 31 settimane + 5, non ero a conoscenza del fatto di dover fare prima l’immunoprofilassi

anti-d prima del parto, pensavo si facesse solo la puntura dopo. Poi, sono venuta a conoscenza della necessità di farla anche prima e ho chiesto al mio

ginecologo, che mi ha detto che potevo farla comunque, anche se trascorse 28 settimane, e che dovevo farmi scrivere dal medico di base il farmaco

immuno-rh.

La mia domanda è questa: ho letto che se il test di Coombs risulta positivo non si fa questa iniezione…ma io non l’ho mai fatto. Occorre che lo faccia o

non serve?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

prima di tutto niente panico: siamo ancora in tempo per effettuare l’immunoprofilassi anti-D come previsto nelle pazienti di gruppo sanguigno negativo (lei lo ha dato per scontato ma è bene precisarlo, prima che altre mamme si sentano “discriminate”).

Un tempo non si praticava l’iniezione durante la gravidanza ma soltanto dopo il parto. In effetti è soprattutto in questa occasione che si può verificare un passaggio significativo di globuli rossi fetali nel torrente circolatorio materno. Questo fatto può costituire un rischio per le future eventuali gravidanze infatti se la mamma è di gruppo negativo a differenza del neonato, produrrà degli anticorpi contro il fattore RH presente sui globuli rossi fetali.

Nel tempo, si è capito che le dimensioni dei villi placentari crescono con l’avanzare delle settimane di gravidanza e questo può consentire un passaggio di globuli rossi anche durante il terzo trimestre della gravidanza stessa. Di qui l’indicazione ad effettuare l’immunoprofilassi anche in gravidanza, a partire dalla 28^ settimana. Attenzione, l’iniezione si effettuerà anche dopo il parto, sempre che il neonato sia gruppo sanguigno positivo, altrimenti non sarà più necessaria.

A mio parere, non è compito del medico di base prescrivere il farmaco ma semmai del ginecologo curante.

Magari lei è seguita privatamente, comunque credo che la soluzione migliore sia di contattare l’ostetricia dell’ospedale in cui intende partorire per farsi dare tutte le indicazioni del caso per l’appuntamento (l’iniezione solitamente ha luogo proprio in reparto di Ostetricia) e le relative prescrizioni (con tanto di esenzione, mi raccomando!) .

Quanto al test di Coomb’s indiretto, sarebbe indicato mensilmente nelle pazienti gravide di emogruppo negativo (come il Toxo Test nelle pazienti recettive alla Toxoplasmosi per intenderci) per cui mi pare strano lei non lo abbia mai effettuato: almeno nei primi esami della gravidanza dovrebbe essere stato prescritto!

Comunque, sarebbe opportuno eseguirlo per poter accedere alla somministrazione di questi anticorpi contro il fattore RH: occorre che l’esame sia negativo, glielo confermo. Anche questo esame è esente a patto che il Curante precisi che lei ha emogruppo negativo (altrimenti lo è se si tratta appunto dei primi esami in gravidanza).

Spero di averle risposto in modo comprensibile e soprattutto di averla rincuorata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto