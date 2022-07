Test di gravidanza a 6 giorni dal rapporto: il risultato è attendibile?

Una domanda di: Lisa

Ho fatto il prelievo sanguigno per il dosaggio dell’ormone beta-hCG a 6 giorni dal rapporto a rischio ed è risultato negativo: potrebbe esserci una probabilità che io sia incinta ? È il casi di ripetere il prelievo? Grazie aspetto una sua risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

posso solo dirle, come lei del resto ha già intuito da sé, di ripetere il dosaggio delle beta-hCG nel sangue tra 7-10 giorni. Il prelievo lo ha fatto troppo presto, quindi non possiamo sapere se l’esito è davvero negativo o se si tratta di un falso negativo in quanto la presenza delle beta-hCG non era ancora rilevabile pure essendo iniziata la gravidanza. Di solito si consiglia di effettuare il test di gravidanza a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Non è necessario, comunque, effettuarlo sul sangue, basta usare il normale test fai-da-te che si esegue sulle urine. Con cordialità.



