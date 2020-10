Test di gravidanza a tre giorni dal concepimento

Una domanda di: Mila

Ho da 3 giorni da un presunto concepimento dei dolori (crampi) zona utero e sensazione di gonfiore. Stessi sintomi come se fossi in arrivo di

mestruazioni, essendo che le stesse dovrebbero iniziare appena fra 10 giorni circa e che di solito i sintomi premestruali per me sono di 3 giorni, mi

chiedo se non sia una gravidanza ma son consapevole che sarebbe troppo presto per effettuare un test.

Ho appuntamento dal ginecologo appena fra una settimana, posso eseguire un esame del sangue? Il dottore con una ecografia può vedere se qualcosa non va con

una presunta gravidanza? Grazie.



Sara Tabacco Sara Tabacco

Gentile signora, è troppo presto per effettuare un test di gravidanza, bisognerebbe aspettare almeno un giorno di ritardo dopo la mestruazione attesa, quindi fra 10 giorni circa. Anche per quanto riguarda la visita con il ginecologo, in questo periodo sarebbe troppo presto per avere informazioni utili circa una eventuale gravidanza in corso. Le consiglio, comunque, se sta ricercando una gravidanza di iniziare terapia con acido folico 4 mg al giorno, da continuare per tutto il periodo preconcezionale e in gravidanza. Con cordialità.

