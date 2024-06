Test di gravidanza ancora positivo dopo un aborto

Una domanda di: Grazia

Ho avuto un aborto con raschiamento il giorno 7 maggio.

Dopo 45 giorni quasi niente ciclo. Un test ieri mi rilevava una seconda linea chiarissima. Stanotte sono andata in bagno e ho avuto perdite di sangue e poi basta finisce qui. Ho solo dolori da stanotte in basso alla schiena e alle ovaie. Lunedì farò la beta. Secondo voi è possibile una gravidanza prima di avere il capo parto?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Grazia,

le spiego perché c’è un intervallo di 40-45 giorni prima del flusso post abortivo.

Anche dopo raschiamento rimangono in circolo cellule placentari che inibiscono l’attività dell’ipofisi per 15 giorni. Poi ci vogliono 15 giorni perché l’ovaio maturi un follicolo e in quell’occasione se vi sono rapporti può esserci un concepimento

Se non vi è 12 giorni dopo l’ovulazione compare il flusso mestruale.

In questo momento non sappiamo se la positività del test sulle urine sia dovuta a persistenza di cellule placentari che producono beta-hCG o a un nuovo concepimento.

Il dosaggio delle beta(due successivi per valutare se aumentano) e del progesterone ci aiuta a capirlo: mi faccia sapere l’esito.

Un saluto cordiale.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

