Test di gravidanza ancora positivo dopo un aborto

Una domanda di: Monica Mi è successa una cosa strana: ho avuto un aborto da poco, il problema è che sono 2/3 giorni che mi sento strana anche con delle nausee e male al fianco, allora per scrupolo ho fatto un test e mi è risultato positivo: cosa significa? Grazie tante.



Buongiorno signora, se l’evento è stato recente deve tenere presente che il test può risultare ancora positivo perché la sostanza prodotta dalla gravidanza (beta HCG) può persistere nel sangue per anche tre settimane. È buona norma comunque in queste situazioni fare un controllo ecografico dallo specialista di riferimento. Può essere anche opportuno effettuare un dosaggio seriato (più dosaggi successivi) proprio delle beta per vedere se stanno salendo, se sono stabili, oppure se stanno scendendo. Con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

