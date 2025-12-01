Test di gravidanza ancora positivo dopo un aborto

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/12/2025 Aggiornato il 01/12/2025

Può accadere che pochi giorni dopo l'interruzione della gravidanza il test risulti ancora positivo senza che questo segnali che qualcosa non va. Tuttavia in simili casi è sempre opportuno effettuare un controllo ginecologico.

Una domanda di: Monica
Mi è successa una cosa strana: ho avuto un aborto da poco, il problema è che sono 2/3 giorni che mi sento strana anche con delle nausee e male al fianco, allora per scrupolo ho fatto un test e mi è risultato positivo: cosa significa? Grazie tante.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se l’evento è stato recente deve tenere presente che il test può risultare ancora positivo perché la sostanza prodotta dalla gravidanza (beta HCG) può persistere nel sangue per anche tre settimane. È buona norma comunque in queste situazioni fare un controllo ecografico dallo specialista di riferimento. Può essere anche opportuno effettuare un dosaggio seriato (più dosaggi successivi) proprio delle beta per vedere se stanno salendo, se sono stabili, oppure se stanno scendendo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

