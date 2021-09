Test di gravidanza: c’è la possibilità di un falso positivo?

Una domanda di: Elisa

Avute le mestruazioni il 13 agosto… il 23 eseguito una ecografia addominale completa, durante la quale hanno riscontrato piccole cisti a sinistra e un po’ di liquido nella cavità d Douglas. Dopodiché il 25 radiografia lombo sacrale… Il 3 sett inizio avere perdite pensando alle mestruazioni anticipata… invece sono durate poco e meno rispetto alle mestruazioni. Ho fatto il test di gravidanza che è risultato positivo (1/2 settimane). La mia domanda è: è possibile essere un falso positivo?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’episodio da lei descritto al termine del quale ha effettuato un test di gravidanza che risulta positivo, indica una gravidanza iniziale per la quale sarà necessario nei prossimi giorni verificare l’evoluzione.

Suggerisco quindi l’esecuzione di un dosaggio ematico di beta-hCG (per avere conferma della gravidanza) dopodicé intorno alla sesta-settima settimana (valori dell’ormone beta-HCG intorno a 1000/1500) sarà opportuno effettuare un altro controllo ecografico per localizzare l’impianto della gravidanza che fisiologicamente dovrebbe essere all’interno della cavità dell’utero. Non va esclusa la possibilità di un impianto extra uterino indistinguibile fino a nuovo controllo ecografico in relazione al valore delle beta. Resta inteso che in caso di problemi per cambiamento del quadro clinico è opportuno un controllo anticipato dal suo specialista di fiducia e/o al pronto soccorso.

Augurandole un decorso favorevole, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto