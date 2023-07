Test di gravidanza con risultati discordanti

Una domanda di: Camilla

Ho effettuato 3 test di gravidanza sulle urine, tutti e 3 con risultato positivo, ma le analisi delle beta danno risultato inferiore a 5, quindi negativo, subito dopo questo risultato ho effettuato un altro test sulle urine e anche questo è risultato positivo 1-2 settimane. Com’è possibile?



Augusto Enrico Semprini

Cara Camilla,

il problema è legato alla sensibilità dei metodi di misurazione dell’ormone beta-hcg che è quello che rileva il test di gravidanza quando risulta positivo.

Il livello è arbitrario di 5 è perche il metodo può individuare frammenti ormonali che fornisco una falsa positività che si riduce a quasi a 0, considerando positivi solo i valori superiori a 5.

Il dosaggio è sul sangue del prelievo, le urine invece raccolgono l’hcg nel tratto dal rene nell’arco di più ore e questo spiega perché ha questi risultati discordanti.

Fra una settimana un controllo sul sangue insieme al progesterone ci permette di chiarire a fondo se la gravidanza si è instaurata oppure se è stato solo un concepimento evanescente che ha lasciato solo una traccia dell’attività dell’hcg nelle urine e nel sangue, ma nel sangue ha concentrazioni troppo piccole per essere rilevate. Con cordialità.

