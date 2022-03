Test di gravidanza dopo una settimana dal transfer

Una domanda di: Madalina

Ho fatto transfer blastocisti il 10 marzo. Sono al 8 pt e ho già fatto 3 test digitale e tutti negativi. Con l’altra gravidanza al 9 pt il test mi dava positivo 2-3 settimane di gravidanza. Secondo lei può essere ancora presto per fare i test casalinghi? Ho una speranza? Il terzo giorno pt ho avuto lieve crampo al basso ventre, adesso leggero fastidio al seno. La ringrazio moltissimo.



Gentile signora, è troppo presto fare un test dopo 8 giorni dal transfer, anche per la variabilità di produzione di hCG da parte dei diversi trofoblasti, che sono le cellule che diventeranno placenta. Porti un pochina di pazienza, comprendo la sua ansia, ma non aiuta. Con cordialità.

