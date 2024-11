Test di gravidanza due volte positivo ma poi negativo: perché?

A volte la gravidanza pochi giorni dopo essersi avviata si spegne e questo spiega perché il test possa risultare in un primo tempo positivo e poi negativo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Jennifer, è tutto molto semplice. L’intervento ha permesso il ristabilirsi di una fertilità spontanea e lei ha concepito. La gravidanza ha fatto solo pochi passi e poi si è spenta. La prossima volta, e mi auguro che concepisca nei prossimi mesi, appena il test è positivo è bene dosare nel sangue la concertazione dell’ormone della gravidanza per monitorare la sua regolare evoluzione ed escludere che l’impianto sia extra uterino. Sarei, sulla base di quanto lei mi dice, molto più ottimista dei miei colleghi teutonici. La invito a prendere l’acido folico (400 microgrammi al giorno) come è utile per ridurre il rischio di spina bifida nel bambino e spero che queste parole siano un buon augurio di pronta fertilità. Ci faccia sapere se questa bella possibilità di concepire spontaneamente si rinnova in tempi brevi. Un saluto molto cordiale.

Una domanda di: Jennyfer Ho 27 anni. Ho riscontrato un problema 2 settimane fa. In poche parole soffro di endometriosi e a giugno mi sono operata in Germania e dopo l’operazione i dottori mi hanno detto che avevo poche possibilità di rimanere incinta, cioè il 10%… comunque è successo ho avuto un ritardo di quasi 2 mesi allora mi decido di effettuare un test di gravidanza, ed il primo era positivo. Il giorno dopo ancora insicura ne faccio un altro ed era ancora una volta positivo. In quel caso mi sono subito allarmata perché avevo delle perdite di sangue che non mi piacevano affatto e in più qualche doloretto. Ho chiesto aiuto in ospedale e mi dissero che era tutto normale perché ero nelle prime settimane, non contenta vado a chiedere aiuto dalla mia ginecologa ma sono stata altrettanto respinta perché anche lei mi ha detto che era tutto normale… ritorno a casa, mi sento che dovevo andare per forza in bagno e lì che è uscito molto sangue. Il giorno dopo mi metto in auto e vado nella clinica dove sono stata operata per controlli approfonditi ed era tutto negativo. Come è possibile questo? I dottori dicono che non sono mai stata incinta… eppure due test di gravidanza sono uscitu positivi e avevo anche i sintomi di una donna in gravidanza… non mi è mai successo questo.. ogni volta i test mi sono sempre usciti negativi se il ciclo tardava di qualche giorno…

Gli Specialisti Rispondono

A un bambino che si rifiuta di mangiare la maggior parte dei cibi che gli vengono proposti non deve essere data come alternativa nutrirsi con snack di vario tipo. Bisogna invece rimanere fermi nella decisione di continuare a proporgli solo quanto è giusto assuma per crescere bene. »

Gli Specialisti Rispondono

Ripetute infezioni virali sono lo scotto che i bambini devono pagare quando iniziano a frequentare il nido o la scuola materna. Ma queste malattie non devono preoccupare, ma essere giudicate, oltre che accadimenti normali, anche un allenamento utile allo sviluppo di difese immunitarie efficienti. »

Gli Specialisti Rispondono

Se il medico che effettua l'ecografia morfologica non rileva anomalie, non ha senso arrovellarsi sul referto. Se ci fosse stato qualcosa che non va sarebbe stato comunicato. In Inghilterra non vengono rilasciati alle pazienti i risultati degli esami proprio per evitare preoccupazioni inutili a chi non... »

Gli Specialisti Rispondono

L'interruzione spontanea di una gravidanza iniziale è quasi sempre dovuta a uno sbilanciamento cromosomico del feto e non a mutazioni che di fatto non impediscono in assoluto che una gestazione vada a buon fine, come dimostra il fatto che tantissime donne che ne sono interessate hanno figli. »