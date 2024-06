Test di gravidanza: è attendibile dopo 9 giorni dal rapporto?

Una domanda di: Marika

Salve, ho eseguito un test di gravidanza a 9 giorni dal rapporto a rischio, è risultato negativo. Posso stare tranquilla o devo ripeterlo?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

a concepimento avvenuto, per poter rilevare l’ormone beta-hCG nel sangue o nelle urine si deve attendere che l’embrione completi il processo di

annidamento nell’utero. Per evitare di fare il test senza poter contare su un risultato attendibile, è consigliabile aspettare che siano trascorsi circa 12 giorni dal rapporto, se si effettua il dosaggio delle beta nel sangue, e circa 14 giorni dal rapporto se si utilizza il test fai-da-te sulle urine. Tenga presente che non è automatico che il concepimento avvenga il giorno stesso del rapporto sessuale, ma potrebbe verificarsi addirittura fino a 5-7 giorni dopo. Gli spermatozoi possono infatti sopravvivere vari giorni nell’apparato genitale femminile, quindi è possibile che dopo il rapporto sessuale rimangano in attesa che l’ovocita della donna venga liberato nelle tube, dove avviene il concepimento. Da questo momento in poi occorre un altro piccolo lasso di tempo affinché il prodotto del concepimento venga spinto dalle tube fino all’utero dove viene accolto dall’endometrio ispessito in cui si impianta. Tutto questo per dirle che non può ancora essere del tutto sicura di non aver avviato una gravidanza. Il mio consiglio è di ripetere il test nel caso

in cui le mestruazioni fossero in ritardo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto