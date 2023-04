Test di gravidanza: è possibile un falso positivo?

Una domanda di: Angela

Buongiorno dall’8 al 16 marzo ho avuto mestruazioni molto abbondanti, le perdite lievi si sono protratte poi fino a fine marzo, il 31 nel dubbio ho fatto un test, risultato positivo incinta 2-3 settimane, impossibile perché in quel periodo avevo le mestruazioni. Stamattina sono arrivate le mestruazioni in anticipo di 5 giorni. Come è possibile? Quindi il test era un falso positivo?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Angela, il test era un vero positivo e la gravidanza ha avuto solo una piccola progressione. Se il concepito era cromosomicamente sbilanciato questo è un esito che dispiace, ma rimane il minore dei mali perché testimonia fertilità nella coppia e vi sono buone possibilità che la prossima gravidanza vada a buon esito. Adesso è importante un test di gravidanza negativo per essere sicuri che non vi sia tessuto placentare ancora attivo. Se così fosse va valutata la concentrazione dell’ormone della gravidanza sul sangue sotto controllo medico. Un saluto cordiale. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto