Test di gravidanza ed ecografia negativi: posso essere incinta comunque?

Una domanda di: Anna

Ho avuto un rapporto a rischio il 3 luglio. Per quattro volte il dosaggio dell’ormone beta-hCG è risultato negativo. Ho eseguito ecografia pelvica dopo dopo 60 giorni dal rapporto e non è stata riscontrata una gravidanza. Potrebbe l’ecografia aver sbagliato? Quanto è attendibile?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora , avere le beta negative per ben 4 esami conferma di per sé l’assenza di gravidanza, visto il periodo in cui ha effettuato il dosaggio. Ovviamente anche l’ecografia effettuata così avanti non può sbagliare, non è cioè possibile che non individui il feto (se ci fosse). Tenga presnete che già dopo 15 giorni di ritardo delle mestruazioni si riesce a individuare l’inizio della gestazione e che già alla settima settimana si vede l’embrione. Direi dunque di rivolgersi al suo ginecologo di fiducia per comprendere la ragione dell’amenorrea (mancanza delle mestruazioni), in quanto escludo sia dovuta a una gravidanza in atto. Con cordialità.



