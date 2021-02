Test di gravidanza effettuato molto precocemente: è attendibile?

Il test di gravidanza per fornire un risultato attendibile deve essere eseguito almeno 15 giorni dopo il rapporto a rischio.

Gentile Giada, no il test effettuato così presto non è attendibile. Bisogna farlo a distanza di almeno quindici giorni dal rapporto a rischio, altrimenti non è valido. Posso aiutarti? Vuoi che ti aiuti a trovare un contraccettivo adatto a te? Riscrivimi se vuoi.

Una domanda di: Giada Salve, ho quasi 18 anni e il 18 gennaio ho avuto un rapporto completo non protetto. Partendo dal fatto che ho un ciclo irregolare l’ultima mestruazione è iniziata l’1 e finita il 6. Il 18 e il 19 ho assunto due pillole anticoncezionali perché credevo potessero fare effetto già da subito ma mi è stato detto che mi sbagliavo. Il 24 fino al 26 ho avuto una sottospecie di ciclo molto scuro e scarso nella prima giornata più “intenso“ anche se sempre scarso, nelle altre due andava a sparire. Oggi ho eseguito un test di gravidanza e come risultato ha dato negativo. Può essere attendibile?

