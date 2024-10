Test di gravidanza effettuato quando già si vedono embrione e battito

Una domanda di: Valeria

Ho deciso di rifare il test ma la linea è molto piu chiara del precedente fatto 2 settimane fa, sarei all’8^ settimana, già visto embrione e

battito la scorsa settimana. Questo risultato del test sta a significare che c’è un aborto in corso? Grazie mille per la risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

ma perché ha rifatto il test di gravidanza visto che l’ecografia ha già individuato embrione e battito del cuoricino? Non occorre più fare alcun

test di gravidanza quando si giunge a un’epoca della gravidanza in cui con l’ecografia si visualizza l’embrione. Non capisco perché dovrebbe aver

abortito: forse ha perso sangue vivo e ha avuto contrazioni forti? In questo caso più che fare il test di gravidanza (che è appunto inutile) diventa

opportuno andare al pronto soccorso…Se invece non è successo nulla di tutto questo direi di scacciare con forza i brutti pensieri sull’aborto e di

godersi la gravidanza. Nutrire preoccupazioni quando non ve ne è alcun motivo serve solo ad accumulare inutilmente stress e a perdersi il bello e

il buono dell’esperienza straordinaria che sta vivendo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

