Test di gravidanza effettuato troppo precocemente: è attendibile?

Buongiorno, alle 20,00 del 24 agosto ho eseguito un test canadese di gravidanza con risultato positivo ( linea molto flebile).

Il giorno dopo stessa linea positiva nel clearblue rilevazione precoce.

Oggi che sono al 7mo Po test canadesi negativi.

Non riesco a capire!!! Lei trova possibile che siano stati davvero dei test positivi a 5 e 6 giorni post ovulazione? Dovrei pensare a una biochimica?





Gentile signora,

cosa intende per biochimica? Credo sia da precisare che con questa definizione si allude a una gravidanza che si trova ancora in uno stadio talmente precoce da non renderla rilevabile con l’ecografia ma solo attraverso l’individuazione nel sangue o nelle urine dell’ormone beta-hCG. Con tutta sincerità non comprendo tutta questa fretta di effettuare vari test di gravidanza, anche se messi a punto per essere effettuati precocemente, cioè a partire da qualche giorno prima (cinque-sei di solito) della presunta data di arrivo delle mestruazioni. Il mio consiglio è di non continuare a ripetere le analisi ma di attendere per farlo il primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. E’ meglio infatti aspettare questo momento per avere un risultato che non lascia dubbi (i dubbi che appunto lei esprime). Oltretutto lei non specifica la durata media del suo ciclo (intervallo tra una mestruazione e l’altra) ma se fosse, per esempio, di 30 giorni lei avrebbe fatt il test davvero troppo presto. Con cordialità.

