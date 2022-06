Test di gravidanza fatto di sera: il risultato è affidabile comunque?

Una domanda di: Raffaella

Volevo togliermi un dubbio: ho avuto l’ultima mestruazione il 19 maggio, non ho sintomi, ho fatto il test di gravidanza ed è risultato negativo, ma l’ho effettuato di sera. Posso consideare affidabile il risultato? Grazie.



Gentile lettrice, Gentile signora, non mi riferisce la durata media del suo ciclo, inteso nella sua accezione corretta di arco di tempo che intercorre tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva, né se è un ciclo irregolare, tuttavia penso che lei abbia fatto il test di gravidanza in quanto le mestruazione sono in ritardo rispetto alla data di arrivo prevista. Posto questo, se ha dubbi sul risultato del test lo ripeta tra qualche giorno. Se risulterà ancora negativo può essere sicura di non essere incinta: i test sono molto affidabili, se ovviamente sono effettuati in modo corretto. Per quanto riguarda “quando” effettuarlo nell’arco della giornata, come in genere è chiaramente segnalato nel foglietto di accompagnamento del kit, si può fare in qualunque momento, tuttavia è meglio eseguirlo sul primo campione delle urine del mattino. Se la gravidanza è iniziata è prorpio al mattino che si riscontra nelle urine la maggiore quantità del beta-hCG (gonadotropina corionica umana) che è l’ormone che il test ricerca e la cui presenza segnala che la gravidanza è iniziata. Se sta cercando una gravidanza, le raccomando di assumere ogni giorno, da ora fino almeno a termine del primo trimestre, una compressa da 400 microgrammi di acido folico: serve a prevenire una gravissima malformazione che può interessare il bambino e che si chiama “spina bifida”. Cari saluti.

