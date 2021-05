Test di gravidanza negativi: e allora perché l’amenorrea?

Una domanda di: Emanuela

Volevo un’ informazione ho un ritardo di una settimana e più. L’ultima mestruazione mi è venuta il 29 marzo 2021. La

settimana scorsa ho fatto un test casalingo di sera ed era negativo. Ma a

metà aprile ho avuto 2 giorni di perdite rosa solo la mattina e poi ho

perdite acquose. Oggi ho fatto il dosaggio della beta hcg ed è 1.20 mlU/ml. Cosa può

essere? Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non mi è chiaro che cosa vuole sapere. Il test di gravidanza effettuato sia sulle urine sia sul sangue hanno permesso di appurare che lei non è incinta.

Provi a ripetere il dosaggio delle beta nel snague tra un paio di giorni, per scrupolo. Se ancora una volta l’esito fosse negativo non ci sarebbero più dubbi: la gravidanza non è iniziata. A questo punto deve rivolgersi al suo ginecologo, che riuscirà senz’altro a individuare la causa dell’amenorrea. I motivi per i quali la mestruazione può non comparire sono numerosi, ecco i più comuni: assunzione di particolari farmaci (per esempio, contro la gastrite o ansiolitici o cortisone). Presenza di piccole cisti ovariche. Accumulo di ansia o stress. Forte dimagrimento repentino o, al contrario, importante sovrappeso. Come potrà comprendere non mi è possibile azzardare alcuna ipotesi, ma posso solo parlare in generale, visto che non so nulla di lei, neppure quanti anni ha. Si rivolga dunque con fiducia al suo gineoclogo che saprà aiutarla per il meglio. Con cordialità.



