Test di gravidanza negativi: è possibile essere incinta?

Una domanda di: Mili
Sono una donna di 45 anni. Io aspettavo il ciclo il 10 agosto ma non mi è arrivato ma pur sapendo di non aver avuto rapporti dopo l’ultimo ciclo del 10 luglio, ultimo rapporto totalmente non protetto il 2 luglio (dopo qualche giorno ho preso la pillola del giorno dopo ma il 10 luglio è arrivato il ciclo). Il 24 agosto ho fatto un test della farmacia ma era negativo, poi non arrivandomi il 3 settembre ho portato le urine al laboratorio analisi ed è negativo, ma le mestruazioni non arrivano. Stanotte mi è venuto un forte dolore al fianco sinistro, così stamattina ho fatto una visita per vedere se fosse stata una colica renale, la dottoressa mi ha detto che anche se il suo macchinario è diverso avrebbe sentito un battito e mi dato esami prolattina, ormoni ecc . Potrei avere un parere, la ringrazio.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
inizio subito col dirle che non è incinta. Un'irregolarità mestruale a 45 anni può senza dubbio essere un'avvisaglia della menopausa che si verificherà più avanti. Va bene avere fatto il test di gravidanza ma visto che è risultato negativo accantonerei senz'altro l'ipotesi di essere incinta, come premesso. Oltretutto il dolore al fianco simile a una colica non è un sintomo che caratterizza l'inizio delle gravidanze. Trovo corretto averle prescritto i dosaggi ormonali (comprensivi anche dei valori relativi alla funzionalità della tiroide) e credo che ora non resti che attendere i risultati per avere un'idea più precisa della situazione. Cari saluti.
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