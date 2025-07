Test di gravidanza negativi: posso essere incinta?

Una domanda di: Lisa Ho 42 anni e il mio ciclo mestruale dura circa 25-26 con una durata delle mestruazioni di 4 giorni ed era regolare fino a questo mese, in quanto mi sarebbero dovute arrivare il 20 giugno.Il 27 giugno ho effettuato l'esame del sangue delle beta, anche se non ho avuto rapporti a rischio, e il risultato è stato 1, quindi negativo. Nel frattempo ho comunque dolore al seno ed è gonfio, alla schiena e delle fitte al basso ventre. Oggi sono 16 giorni di ritardo, ho effettuato anche un test sulle urine per scrupolo acquistato in farmacia sabato e mi dava esito negativo. Chiedo a questo punto se posso escludere la gravidanza, e aspettare per una visita ginecologica. Grazie e buona giornata.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, avendo effettuato ben due test di gravidanza (di cui uno sul sangue) che sono risultati negativi, certamente è possibile escludere la stessa. Orienterei la valutazione clinica con un’ecografia pelvica transvaginale ed eventualmente se negativa la valutazione sull’assetto ormonale ovarico tiroideo per escludere che non vi siano stati interferenze che hanno provocato la amenorrea. Se il riatrdo dovesse protrarsi prima della la valutazione di tipo ormonale suggerisco comunque di ripetere il test di gravidanza a distanza di sette giorni in quanto, come noto, non sempre la gravidanza è precocemente evidenziabile con un test, eventualità che capita dopo qualche giorno dall’impianto dell’uovo fecondato. In ogni caso, per la situazione descritta, immagino più probabile un ritardo disfunzionale (ormonale o per formazione di cisti ovarica) che non legato a una gravidanza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto