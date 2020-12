Test di gravidanza negativi: sono incinta?

Una domanda di: Arianna

Buongiorno, le ultime mestruazioni mi sono venute il 7 novembre in un ciclo di 31 giorni, che a volte è però di 30. A oggi 10 dicembre non è ancora arrivato. Stamattina ho fatto il test di gravidanza negativo, ieri ho fatto le Beta Hcg con risultato “minore di 10”. Cosa devo pensare, sono incinta? E in caso perché non arrivano?



Sara Tabacco Sara Tabacco Gentile signora,

se il test sulle urine è negativo e il dosaggio delle beta-hCG è negativo (inferiore a 10) può essere certa di non essere incinta. Un piccolo ritardo è normale, probabilmente sarà dovuto a fattori esterni come lo stress. Buona giornata. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto