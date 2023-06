Test di gravidanza negativo a 47 anni: posso essere incinta?

Una domanda di: Raffaella

Salve, ho 47 anni e sono 3 mesi che non mi arriva il ciclo. L’altro mese ho fatto un test di gravidanza ed è uscito negativo. Stamane ho fatto il test per vedere se sono in menopausa ed è uscito positivo. Sono attendibili questi test secondo lei? Ho paura che sia positivo perché sono incinta. Grazie per la risposta.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, normalmente i test di gravidanza sono attendibili, inoltre a 47 anni la probabilità di una gravidanza spontanea è piuttosto bassa. Non mi è dunque chiaro perché pensa di essere incinta visto che il test di gravidanza è negativo… Per quanto riguarda il test per la menopausa, non so a cosa si riferisca esattamente, ma la probabilità che sia entrata in premenopausa c’è. Comunque sia la diagnosi di menopausa è possibile quando i cicli mancano per 12 mesi.

