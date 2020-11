Test di gravidanza negativo: ci si può fidare?

Una domanda di: Isabella

Buongiorno Dottore le chiedo scusa per il disturbo.

Volevo farle una domanda, io sto avendo un ritardo del ciclo di 10 giorni, ho effettuato il test di gravidanza preso in farmacia, al quarto giorno di ritardo e risulta negativo, sono anni che il ciclo e sempre preciso di 28 giorni, i sintomi del ciclo li ho tutti, mal di pancia e così via, il mio dottore mi ha detto che se il test risulta negativo non dovrebbe esserci gravidanza.

Lei cosa mi consiglia di rifare il test? Nei consultori, se non urgente, non effettuano visite purtroppo con questa situazione che abbiamo.

La ringrazio e buona giornata.

Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

i test di gravidanza sono molto attendibili, quindi ritengo che il risultato negativo sia veritiero. Tuttavia, per scrupolo, se le mestruazioni ancora non dovessero essere arrivate, può ripeterne un altro, giusto per conferma del primo esito. Cari saluti.

