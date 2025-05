Test di gravidanza negativo dopo l’assunzione di Lasix

Una domanda di: Erica Salve, io ieri nel pomeriggio ho fatto un test di gravidanza ed era positivo poi ieri sera sono tornata a casa e prima di andare a letto ho preso 4 pastiglie da 25mg di Lasix, stamattina per sicurezza ho rifatto il test ed è risultato negativo, quindi ora non so cosa pensare? Può essere dovuto dal lasix o può essere che il test sia stato un falso positivo? Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Erica,

4 compresse di Lasix sono una enormità farmacologica in assenza di patologia cardiaca o renale che imponga tale trattamento. La diuresi cospicua che lei ha indotto può aver diluito la concentrazione dell'ormone beta-hCG urinario al di sotto del limite di sensibilità dl metodo utilizzato per rilevarlo. Ora può ricontrollare il beta-hCG sulle urine di domani mattina per vedere se il test è ancora positivo oppure può eseguire un dosaggio del beta-hCG nel sangue dove la concertazione risente meno della diuresi indotta dal Lasix e può confermare o meno se la gravidanza è ancora presente e in evoluzione. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto