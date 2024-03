Test di gravidanza negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Federica

La contatto perché ho una domanda da farle, io e mio marito stiamo cercando un bambino, ho un ciclo di 28/29 giorni, ho un ritardo di 5 giorni, ho fatto

un test questa mattina ed è risultato negativo, ho dolore ai reni e urino frequentemente, volevo chiederle se devo e quando ripetere il test ?

Grazie per la sua disponibilità.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il risultato del test di gravidanza effettuato sulle urine è sempre molto attendibile, se naturalmente il test è stato eseguito correttamente. Direi

dunque che lei non è incinta, tuttavia se desidera avere un’ulteriore conferma del fatto che una gravidanza non è iniziata può effettuare un

prelievo di sangue per il dosaggio dell’ormone beta-hCG. Dopodiché, se anche questo risultato dovesse essere negativo, non deve fare altro. Se sta

cercando una gravidanza le ricordo di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. La

dose è 400 microgrammi al giorno e le compresse sono mutuabili. L’acido folico serve per la prevenzione di gravi malformazioni del bambino, tra cui

la spina bifida. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

