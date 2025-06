Test di gravidanza negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Rosa Vorrei delle informazioni per quanto riguarda la situazione che sto vivendo. Ho avuto un rapporto non protetto premettendo che i miei ultimi cicli sono durati 31/32/31 giorni e questo attuale sta durando 44 giorni poiché ho 13 giorni di ritardo, ho eseguito il test dopo 9 giorni di ritardo ma è risultato negativo. È la prima volta che lo faccio, avrò sbagliato qualcosa? Prima di eseguirlo ho bevuto e la pipì non è stata spontanea (ho letto che potrebbe influire). Ho dei sintomi come male alle ovaie, lieve tensione al seno, nausea e delle perdite giallastre cosa devo fare? Devo ripetere il test di gravidanza, fare la beta-hCG o aspettare che arrivino le mestruazioni ? (Mi sento come se stessero per arrivare da un momento all’altro).



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Rosa,

noi non possiamo sapere se lei ha eseguito il test correttamente o no. La presenza nelle urine dell'ormone beta-hCG, se una gravidanza è iniziata, viene rilevata dal test a prescindere dal fatto di sforzarsi o meno per urinare. In ogni caso, quando si ha il dubbio di essere incinta e di non essere state capaci di eseguire correttamente il test di gravidanza casalingo (cosa realmente improbabile data la semplicità di esecuzione), si può sempre ricorrere al dosaggio nel sangue dell'ormone beta-hCG: il risultato in questo caso è assolutamente affidabile e non lascia spazio a perplessità. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

