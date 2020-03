Test di gravidanza negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Emanuela

Ho avuto l’ultimo ciclo mestruale il 22 febbraio. Poi ho avuto un rapporto durante il quale accidentalmente si è rotto il profilattico.

Ho avuto il 21 marzo un ciclo finito il 24 ma con poco sangue e non ho visto i soliti coaguli che in genere sono presenti. Il colore è rosso vivo diverso dal solito

e anche i sintomi. Ho la lingua amara, stipsi, brividi di freddo e il seno ora che questa mestruazione scarsa è finita è rimasto gonfio e a tratti dolorante ed è come se

continuassi ad avere sintomi mestruali e crampi e dolori reni.

Ieri tuttavia avendo residui ho fatto un test clearblu con esito negativo.

Secondo lei si tratta di false mestruazioni? Il morbo di Chron di cui soffro può influire sulla scarsità delle mestruazioni?

Dovrei fare il dosaggio dell’ormone beta-hCG nel sangue? E se sì, quando andrebbero fatte?



Elisa Valmori

Salve cara signora, tra le informazioni della sua lettera ne manca una abbastanza rilevante ossia la data in cui lei ha avuto il rapporto non protetto.

Ad ogni modo, dato che il test Clearblue è risultato negativo, sarei dell’avviso di escludere la gravidanza con buona approssimazione e non ritengo quindi utile che lei effettui il prelievo ematico alla ricerca delle cosiddette “beta”.

E’ possibile che il ciclo scarso che lei ha notato non fosse un vero e proprio ciclo ma un tentativo di ovulazione andato a vuoto, vuoi per la patologia di cui soffre, vuoi per il passaggio dall’inverno alla primavera che è spesso motivo sufficiente di irregolarità del ciclo.

Il mio consiglio a questo punto sarebbe di sottoporsi ad una visita ginecologica per mettere a tema un metodo contraccettivo adeguato alla sua storia personale. Siccome immagino non sarà facile trovare un appuntamento vista la situazione di emergenza sanitaria, mi permetto di indicarle anche la possibilità di apprendere i metodi naturali attraverso delle insegnanti qualificate (e, si presume, attrezzate per colloqui a distanza!)

Sto parlando dei metodi sintotermici (tipo CAMEN e tipo Roetzer) e del metodo dell’ovulazione Billings.

Vedrà che saranno molto utili per tenere d’occhio la sua fertilità e poterne disporre in modo più sereno…glielo auguro di cuore!

A disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti.



