Test di gravidanza negativo pur essendo incinta: può essere colpa del vaccino?

Sono calabrese sono uno chef di cucina e da poco volontaria nella Croce rossa. Sono una mamma di 4 figli, ora grandi, cercavo una

gravidanza con il mio compagno, dopo aver lasciato la pillola Drospil. Non

mi venne il ciclo ok stiamo calmi, 10 giorni di ritardo faccio il test

negativo, nel frattempo i sintomi si accenduano, mi sono troppo familiari

per sbagliarmi rifaccio altri test negativi. Ultimo ciclo il 03/07/2021, il

17/07/2021 feci il vaccino il Pfizer. Siamo ad agosto il ciclo niente. I

sintomi divento più evidenti tensione al seno, pancia gonfia, ho continuato a

fare una vita normale portando pesi e viaggiando. Dovevo fare la seconda dose

del vaccino, ma per l’ultima volta rifaccio il test di gravidanza di nuovo

negativo e mi chiedevo perché il mio corpo mi dicesse il contrario. Il 27/08/2021 faccio la seconda dose, male al braccio, palpitazioni, mal di gambe,

fitte e forti crampi alla pancia al basso ventre come una rottura poi dopo

mi sentivo indolenzita la pancia. Siamo a settembre il ciclo ancora niente, il

02/09/2021mi faccio il beta hcg esce negativo consegnatomi dopo pochissime

ore e non riuscivo a comprendere. Prenotato una visita dal ginecologo

privatamente ex primario era il 06/09/2021 mi fa una ecografia transvaginale.

In utero non si vede niente, l’ovaia è a posto, ma c’è sangue nell’utero e non si

vede nulla. Il medico mi dice di aspettare che scenda il sangue e che se questo non dovesse accadere vorrà dire che sono all’inizio della menopausa. Non convinta vado a casa dopo un po’ mi viene un forte insopportabile prurito all’interno, ho cercato di lavarmi solo con acqua fresca, la

notte, quando mi sdraiavo avevo fitte crampi, e sinceramente avevo paura.

Sono andata da un altro medico che ha confermato che si trattava di sintomi della menopausa. Il 14/09/2021 incomincio ad avere perdite marroni il 15/09/2021 le 3 di notte circa mal di schiena fitte una contrazione all’ano vado in bagno e sulle mutandine trovo un piccolo feto in

miniatura. Gli ho fatto una foto per avere la prova che il mio corpo non si sbagliava. E mi chiedo perché

tutti i test negativi? Vorrei segnalare questa cosa assurda, posso

rispondermi per logica dico forse il vaccino anti-CoVid ha alterato iI test? Non

ho spiegazioni.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile signora Paola,

capisco il suo dolore ed il suo sconcerto e la ringrazio per aver condiviso con noi la sua storia.

E’ molto strano che le beta-HCG fossero negative, con la gravidanza in atto in quanto i “falsi negativi” cioè un dosaggio negativo con gravidanza in corso sono rarissimi, ma purtroppo ci sono e spesso non si trova una spiegazione.

Non abbiamo motivo di ritenere che il vaccino possa avere determinato l’esito negativo delle beta-HCG però va segnalato in modo da capire se vi sono altri casi. Può segnalare l’accaduto all’AIFA (Agenzia italiana del farmaco). Ecco il link a cui inviare la segnalazione: https://www.vigifarmaco.it/ Può anche limitarsi a riferire il suo sospetto al farmacista: sarà lui eventualmente a comunicarlo all’AIFA.

Spero si rimetta presto in forma e possa iniziare una nuova gravidanza. Un abbraccio.

