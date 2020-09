Test di gravidanza negativo: sono incinta?

Una domanda di: Eleonora

Salve ho 43 anni, ho da sempre assunto la pillola e l’ho sospesa raramente. Ho 2 figli. Il mio problema è questo. Da gennaio ho sospeso la pillola e da allora il ciclo è molto irregolare tranne nei mesi di luglio e agosto che sembrava stesse normalizzandosi. In effetti così non è stato. Ho avuto l’ultima mestruazione il 6 agosto, attendevo il ciclo il 2/3 settembre considerando un ciclo di 28 giorni (ma arrivati a questo punto non saprei). L’ultimo rapporto protetto l’ho avuto il 31 agosto e siccome temo che il preservativo non sia aderito bene temo che sia potuto fuoriuscire del liquido dalla base del preservativo visto che era la seconda volta che lo facevamo di seguito. Ho fatto un test Clearblue quello che indica le settimane ieri ed è risultato negativo. Purtroppo sono molto ansiosa e temo che sia stato troppo presto, sono completamente nel panico. Qualcuno mi potrebbe consigliare gentilmente? Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora, i test di gravidanza casalinghi danno risultati estremamente affidabili quindi penso che possa stare tranquilla. Alla sua età possono iniziare le irregolarità mestruali, anche se la menopausa non è poi così vicina. Le consiglio comunque di effettuare una visita di controllo dal suo ginecologo di fiducia. Con cordialità.