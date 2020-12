Test di gravidanza negativo: posso essere incinta?

Una domanda di: Enrica

Salve dottore, sono una ragazza di 18 anni, ho avuto l’ultimo ciclo il 30/10/2020. Il mio ciclo dura dai 28 ai 30 giorni. Ho avuto tre rapporti il 12-13 e il 14 ottobre, quindi dovrebbero essere i giorni in cui ero fertile. Rapporti protetti, solamente inizialmente è avvenuta una piccola penetrazione senza preservativo. Ad oggi 03/12/2020 il ciclo non è ancora arrivato. Ho fatto un test di gravidanza clearblue di pomeriggio ed è negativo. Ogni tanto sento fuoriuscire del liquido bianco quasi trasparente. Ho mal di schiena tipico da dolori mestruali ma ancora niente. Ogni giorno sto a leggere su internet, sono molto agitata e non riesco a concentrarmi su niente. Crede che io possa essere incinta? Dovrei fare un altro test?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Enrica,

se il test di gravidanza è negativo non c’è ragione di pensare che una gravidanza sia iniziata, tanto più che il test lo ha eseguito quando già le mestruazioni erano in ritardo. Se ancora non fossero arrivate, per sicurezza ripeta il test. In generale, le consiglio di fissare un appauntamento con il suo ginecologo non sono per un controllo ma anche per discutere con lui di contraccezione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

