Test di gravidanza più volte prima positivi poi negativi: perché?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia

Una gravidanza che inizia e poi, nell'arco di pochi giorni, si spegne segnala che la coppia è fertile ma che probabilmente il concepito presenta uno sbilanciamento cromosomico che non le permette di proseguire.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Antonella, io valuto la situazione molto positiva sotto il profilo clinico. C’è una pronta fertilità, non mi dice la sua età ma penso possa essere tra i 37 e 40 anni quindi la possibilità di avere un concepimento agile è facile ma di averlo con sbilanciamento cromosomico dell'embrione altrettanto. Quindi continui a prende acido folico, cerchiamo un concepimento e quindi il prossimo embrione con assetto cromosomico normale le permetterà un'ottima gravidanza. Sono quasi certo che il tempo mi darà ragione ma se poi ce lo confermasse ne saremmo ancora più contenti. Un saluto cordiale.

Una domanda di: Antonella Il mio compagno e io siamo alla ricerca di una seconda gravidanza dal mese di novembre, ho sempre avuto un ciclo regolare, quindi quando si verifica un ritardo, dai 3 giorni in poi faccio test di gravidanza con le urine che spesso sono risultati positivi, dopo qualche giorno faccio le beta e sono negative ma come mai mi succede questo? Sono 3 mesi che mi succede sempre questa cosa. Grazie mille in anticipo per la sua risposta.

