Test di gravidanza positivi, dosaggio delle beta negativo

Una domanda di: Cristina

A seguito di un ritardo del ciclo di due giorni ho effettuato 3 test di gravidanza. Tutti positivi, di cui uno indicava 1-2 settimane. Sono andata dal medico di base che mi ha prescritto gli esami di urine e sangue. Allego risultato. Il giorno dopo il prelievo effettuo un ulteriore test e risulta sempre incinta. Come mai? Non me lo spiego, la ringrazio per la risposta.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora, il test allegato non è chiaro: minore di 0.3 include il risultato negativo (minore di 0.1). Se gli altri test sono positivi vuol dire che l'ormone beta-hCG è presente e al concepimento è seguito l'annidamento. Cambi laboratorio ed esegua un nuovo esame sul sangue. Poi fra una decina di giorni l'ecografia le dirà di più. Con cordialità.