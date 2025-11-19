Test di gravidanza positivo a 9 giorni dall’aborto spontaneo: sono incinta?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 19/11/2025 Aggiornato il 19/11/2025

Il test positivo a poco più di una settimana da un aborto spontaneo non segnala che è iniziata un'altra gravidanza ma dipende dal fatto che l'ormone beta-hCG è ancora presente, come è naturale sia.

Una domanda di: Erika
Ho avuto un aborto spontaneo completo l'8 novembre, subito dopo ho avuto rapporti non protetti anche se avevo le perdite. Questa mattina ho fatto un test di gravidanza ed è risultato positivo anche se ho ancora le perdite: secondo lei posso sperare di essere davvero incinta? Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Erika,
a 9 giorni da un aborto il test di gravidanza è ancora positivo perché le cellule placentari sono molto resistenti e non sono ancora state eliminate del tutto. Un dosaggio dell'ormone della gravidanza e un buon controllo clinico e ecografico possono fare piena validità alle mie parole. Dovrà quindi aspettare 30 giorni dalla scomparsa dal sangue dell' ormone della gravidanza perché avvenga l'ovulazione e un possibile concepimento. Quindi dosaggio, visita ecografica con chiarezza diagnostica, tranquillita e uno sguardo ottimista sul suo futuro riproduttivo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

