Test di gravidanza positivo a meno di un mese da un’IVG



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile professore,

quasi certamente i valori delle beta-hCG riscontrati sono dovuti alla gravidanza precedente, visto che per azzerarsi possono essere necessarie appunto 4-5 settimane dopo l'aborto e che per dare inizio a una gravidanza dopo un aborto deve trascorrere generalmente almeno un mese. Detto questo, a breve questa ragazzina dovrà sottoporsi a un controllo ginecologico con ecografia durante il quale verrà stabilito se è tutto a posto. Nel frattempo, in questi casi dubbi si effettuano alcuni dosaggi consecutivi delle beta-hCH, diciamo a distanza di 4-5 giorni uno dall'altro, per vedere cosa succede dei valori: se sono in diminuzione, come molto probabilmente accadrà, la sua studentessa avrà la conferma che una nuova gravidanza non è iniziata. Voglio aggiungere che evidentemente questa ragazza continua ad avere rapporti sessuali non protetti, quindi a esporsi all'eventualità di una gravidanza non desiderata nonostante l'esperienza di aborto volontario già vissuta. Credo che sia opportuno suggerirle di rivolgersi a un consultorio per informarsi bene sulla contraccezione. Per finire, se è un bene che lei abbia una relazione così aperta coi suoi studenti che evidentemente, se si confidano, è perché di lei si fidano ciecamente, è però vero che la ragazza ha solo 15 anni. Come lei di sicuro sa, quanto le ha riferito è estremamente delicato e quindi davvero l'unico vero consiglio da dare alla ragazza è di rivolgersi a uno specialista. Trovo abbastanza singolare, infatti, che abbia fatto a lei, che non è un medico, una simile confessione: e se un giorno lo sapessero i genitori? Non so se sia corretto o no che sia stato lei a scriverci per conto di una sua studentessa minorenne, sono certo che lei sia mosso dalle migliori intenzioni, ma la invito a rifletterci. Con cordialità.





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