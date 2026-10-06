Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/10/2026 Aggiornato il 06/10/2026

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.

Una domanda di: Sara
Ho fatto il test di gravidanza che è risultato positivo. Adesso cosa devo fare?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
immagino che voglia sapere quali sono gli step che deve compiere. Allora per prima cosa fissi un appuntamento con il ginecologo, privato o in ospedale, per sottoporsi alla visita e all'ecografia. Tenga conto che è proprio la prima ecografia che permette di stabilire se la gravidanza è in evoluzione perché individua l'embrione con l'attività cardiaca. Per poterlo fare deve però essere effettuata a partire dalla sesta-settima settimana di gravidanza. Le settimane di gravidanza sono 40 e si contano a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Non c'è invece alcun bisogno di eseguire di propria iniziativa il dosaggio delle beta-hCG nel sangue, perché già il test fatto sulle urine è più che sufficiente per certificare che la gravidanza è iniziata. Diverso è il caso in cui il dosaggio le venga prescritto dal ginecologo, ma questo non è il suo caso perché non è ancora stata visitata. Il ginecologo durante la prima visita le prescriverà gli esami del sangue e delle urine da effettuare, le indicherà la data presunta del parto, le darà i suggerimenti essenziali per affrontare al meglio la gravidanza. Le ricordo che la gravidanza non è una malattia, ma questo non significa che si debba ignorare il fatto di essere incinta: l'alcol e il fumo vanno eliminati, non è opportuno affrontare sforzi fisici importanti ed è consigliabile dare retta al proprio corpo quando ci si sente stanche, concedendosi di riposare. Il sonno notturno è importante, quindi è buona cosa averne cura, così come è bene seguire un'alimentazione il più possibile sana. Le faccio i miei migliori auguri.

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