Test di gravidanza positivo dopo un mese da un aborto spontaneo

Una domanda di: Erika

Buongiorno, in data 30/04 ho avuto un aborto spontaneo e il mio ginecologo dopo ecografia ha detto che è stata una gravidanza con aborto precoce dove

l’embrione non si è attaccato e mi ha fatto fare le beta per escludere la gravidanza extrauterina.

Ad oggi, non arrivandomi il ciclo ed avendo dolori simili a quelli mestruali ho fatto un test di gravidanza ed è risultato positivo.

Potrei essere nuovamente incinta o potrebbe aver rilevato le beta della gravidanza precedente?

Grazie mille.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Cara signora,

l’unica cosa da fare in simili casi è effettuare un dosaggio delle beta-hCG nel sangue e per poi ripeterlo dopo qualche giorno: se il

valore dovesse risultare in aumento può pensare a una nuova gravidanza, visto che mi sembra sia stato appurato che la sua precedente gravidanza si

era interrotta e che quindi è stata esclusa una gravidanza extrauterina.

Cordialmente.

