Test di gravidanza positivo dopo un’IVG

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/05/2026 Aggiornato il 21/05/2026

Se dopo un'interruzione volontaria della gravidanza il test è positivo, è opportuno effettuare dosaggi consecutivi delle beta-hCG per vedere l'andamento dei valori.

Una domanda di: Liana
In data 30 marzo ho effettuato una IVG farmacologica (ero circa di 7 settimane). Ho avuto perdite di sangue abbondanti per qualche giorno, poi si sono ridotte notevolmente per ancora una settimana. In data 30 aprile la ginecologa mi ha fatto un’eco di controllo dicendomi che vedeva molto materiale da espellere e di aspettarmi un ciclo abbondantissimo entro qualche giorno. In realtà ho avuto un ciclo molto corto e leggero anche se doloroso. Oggi per scrupolo ho fatto un test di gravidanza che risulta leggermente positivo. Ho avuto rapporti protetti le scorse settimane ma non si sa mai … posso essere di nuovo incinta ? O il test positivo è ancora frutto della precedente gravidanza ? Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
in simili casi si devono eseguire dosaggi delle beta-hCG seriati, cioè consecutivi, a distanza di un paio di giorni l'uno dall'altro: serve a capire se il valore aumenta e quindi in effetti può essersi avviata una nuova gravidanza. Ma è anche più che necessario sottoporsi a un'ecografia di controllo per capire se l'utero si è ripulito completamente e se, in generale, è tutto a posto. Non può essere un medico da remoto a dirle di più: le consiglio senz'altro di rivolgersi alla sua ginecologa per una verifica attenta della situazione. Cordialmente.

Test di gravidanza positivo dopo un’IVG

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