Test di gravidanza positivo dopo un’IVG

Una domanda di: Liana

In data 30 marzo ho effettuato una IVG farmacologica (ero circa di 7 settimane). Ho avuto perdite di sangue abbondanti per qualche giorno, poi si sono ridotte notevolmente per ancora una settimana. In data 30 aprile la ginecologa mi ha fatto un’eco di controllo dicendomi che vedeva molto materiale da espellere e di aspettarmi un ciclo abbondantissimo entro qualche giorno. In realtà ho avuto un ciclo molto corto e leggero anche se doloroso. Oggi per scrupolo ho fatto un test di gravidanza che risulta leggermente positivo. Ho avuto rapporti protetti le scorse settimane ma non si sa mai … posso essere di nuovo incinta ? O il test positivo è ancora frutto della precedente gravidanza ? Grazie mille.



