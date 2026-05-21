Test di gravidanza positivo dopo un’IVG

Se dopo un'interruzione volontaria della gravidanza il test è positivo, è opportuno effettuare dosaggi consecutivi delle beta-hCG per vedere l'andamento dei valori.
Una domanda di: Liana In data 30 marzo ho effettuato una IVG farmacologica (ero circa di 7 settimane). Ho avuto perdite di sangue abbondanti per qualche giorno, poi si sono ridotte notevolmente per ancora una settimana. In data 30 aprile la ginecologa mi ha fatto un’eco di controllo dicendomi che vedeva molto materiale da espellere e di aspettarmi un ciclo abbondantissimo entro qualche giorno. In realtà ho avuto un ciclo molto corto e leggero anche se doloroso. Oggi per scrupolo ho fatto un test di gravidanza che risulta leggermente positivo. Ho avuto rapporti protetti le scorse settimane ma non si sa mai … posso essere di nuovo incinta ? O il test positivo è ancora frutto della precedente gravidanza ? Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
in simili casi si devono eseguire dosaggi delle beta-hCG seriati, cioè consecutivi, a distanza di un paio di giorni l'uno dall'altro: serve a capire se il valore aumenta e quindi in effetti può essersi avviata una nuova gravidanza. Ma è anche più che necessario sottoporsi a un'ecografia di controllo per capire se l'utero si è ripulito completamente e se, in generale, è tutto a posto. Non può essere un medico da remoto a dirle di più: le consiglio senz'altro di rivolgersi alla sua ginecologa per una verifica attenta della situazione. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Poco dopo un aborto, le beta h-CG possono essere rintracciabili nel sangue per alcune settimane, quindi la loro presenza a meno di un mese dall'intervento è probabilmente legata alla gravidanza che si è da poco interrotta e non a una nuova gravidanza. »
In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane... »
In medicina gli avverbi "sempre" e "mai" sono da evitare perché questa scienza non è esatta come la matematica e volta la Natura può sorprendere, sovvertendo regole che si credono incontrovertibili. Quindi sì, anche se remota, la possibilità di avviare una gravidanza con le tube legate c'è. »
Le tinte per i capelli attualmente in commercio, se certificata dal marchio CE, non sono affatto dannose in gravidanza, con o senza ammoniaca che siano. Possono quindi essere impiegate in tutta tranquillità. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer