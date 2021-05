Test di gravidanza positivo dopo un’IVG

Una domanda di: Gracy

Ho avuto un IVG il 29 aprile, ad oggi 23 maggio ho fatto un test con risultato positivo è possibile?



Gentile Gracy,

dovresti fare un altro dosaggio della beta-hCG (per verificare se il valore aumenta) e un’altra ecografia.

È possibile che siano rimasti residui della precedente gravidanza ma lo è anche che tu sia nuovamente incinta. Gli esami sono irrinunciabili per chiarire questo dubbio. Fammi sapere, se lo desideri. Cari saluti.



