Test di gravidanza positivo durante l’allattamento, ma l’ecografia non ha evidenziato l’embrione

Una domanda di: Giu Ho fatto un test clear blue la scorsa settimana e mi è spuntato 2-3 settimane. Dopo una settimana sono andata dal ginecologo: c'è la camera ma non l'embrione. Questa è la seconda volta, secondo lei posso sperare questa volta? Inoltre che tipo di esami dovrei fare per capire perché non si forma l'embrione. Non so la settimana precisa perché allatto e non ho ciclo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non è chiara la ragione per la quale lei chiede "se andrà bene questa seconda volta". Mi sembra che sulla sua fertilità non ci siano dubbi, visto che sta allattando. Credo che l'embrione non si sia visto durante il controllo ecografico semplicemente perché lo ha eseguito troppo presto. In casi come il suo è opportuno ripetere l'ecografia a distanza di dieci-quattordici giorni dalla precedente (non c'è una gran fretta!), visto che non abbiamo un riferimento con l'ultima mestruazione. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

