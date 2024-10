Test di gravidanza positivo e, allo stesso tempo, comparsa delle mestruazioni

Una domanda di: Marina

Ho un ciclo preciso di 28 giorni, ho avuto rapporti non protetti nei giorni fertili e dell’ovulazione. Le mestruazioni dovevano arrivarmi il 2 ottobre, ma oggi senza dolori ho iniziato ad avere perdite di sangue rosso molto scuro, ma al tempo stesso due test di gravidsnza sono risultati positivi, come è possibile?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, guardi…immagino il suo spaesamento per via del ciclo e del test di gravidanza contemporaneamente positivo.

Il fatto è che possono capitare tante cose all’inizio di una gravidanza. Provo a enumerare le più comuni.

1) Si osservano delle perdite ematiche simili ad un ciclo ma meno abbondanti e di breve durata, solitamente senza i dolori classici delle mestruazioni: potrebbe trattarsi di perdite da impianto della camera gestazionale dentro l’utero. Queste perdite sono quindi compatibili con una gravidanza perfettamente evolutiva.

2) Si osservano delle (modeste) perdite ematiche simili ad un ciclo mestruale e in corrispondenza dei giorni in cui sarebbe dovuto arrivare, anche con cadenza mensile e nonostante ciò la gravidanza procede indisturbata. Questo porta a volte le mamme ad accorgersi della gravidanza diversi mesi dopo il suo vero inizio.

3) Si osservano delle piccole perdite ematiche che poi all’ecografia risultano essere associate ad un distacco a carico della camera gestazionale.

Il distacco all’ecografia si nota come un’area nera che circonda almeno parzialmente il margine esterno della camera gestazionale. In questo ultimo caso si fa diagnosi di minaccia d’aborto e si invita la paziente ad osservare il riposo relativo e per non lasciare nulla al caso, si propone una terapia a base di ovuli di progesterone che aiutano l’utero a rimanere rilasciato, favorendo così il riassorbimento del distacco.

Dato che il suo test è appena risultato positivo, probabilmente è ancora presto per effettuare un’ecografia interna.

Si può fare tecnicamente, ma se siamo a 5 o 6 settimane di amenorrea il più delle volte risulta non esaustiva come indagine: se anche visualizziamo la camera gestazionale in utero, non è detto che sia già visibile l’embrione e se lo è, non sempre è già visibile anche il battito cardiaco, per cui di fatto occorre rinviare di una settimana il controllo ecografico per avere un responso definitivo.

4) Lo scenario più triste: le perdite ematiche diventano abbondanti come una mestruazione vera e propria in quanto la gravidanza appena iniziata non è più evolutiva e si conclude precocemente (cosiddetta gravidanza biochimica: se dosassimo le beta-hCG le vedremmo positive ma presto inizierebbero a calare fino ad azzerarsi nel tempo, senza possibilità di evidenziare la camera gestazionale all’interno dell’utero all’ecografia).

Quindi anche per noi medici è difficile sapere cosa le stia accadendo in realtà.

Come sempre in ostetricia, l’attesa paziente è la strategia migliore perché si manifesti il miracolo di veder sbocciare una vita nel nostro intimo.

Chissà se le ho risposto almeno in parte, comunque le ricordo di assumere acido folico già da questo momento se già non era in terapia (1 compressa da 400 microgrammi al giorno, salvo diversa indicazione del Curante, meglio lontano da the e latticini).

Rimango a disposizione se desidera e le faccio i miei auguri per questa bellissima avventura appena iniziata.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto