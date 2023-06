Test di gravidanza positivo, ma poi il dosaggio delle beta è negativo

Una domanda di: Arianna

Salve, sono una donna di 42 anni che ha saltato il ciclo il mese scorso, con delle vampate che ha attribuito a menopausa, dopo due test di gravidanza

positivi invece, fatta la beta, risulta negativa. La mia dottoressa mi ha consigliato di ripeterli tra una settimana, vorrei il vostro parere, grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Arianna,

penso che lei faccia riferimento a test di gravidanza sulle urine che sono molto sensibili e potrebbero aver dato un falso risultato di positività.

La seconda possibilità è che le vampate abbiano generato un meccanismo ovulatorio, in fondo ha solo 42 anni, con un concepimento che ha fatto solo

pochi passi, ovvero è iniziata una gravidanza che poi si è spenta subito (ipotesi più probabile). Adesso ha un dosaggio della concentrazione di beta-hCG nel sangue che è

pienamente negativo quindi che esprime chiaramente che lei non è incinta. Possiamo seguire il consiglio della dottoressa di ripeterlo fra una

settimana ma il risultato è definitivo e non abbiamo alcun modo per sapere se vi è stato un concepimento fugace o un falso positivo (improbabile) o magari una interpretazione non giusta del test effettuato sulle urine. Cari saluti.



