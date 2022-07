Test di gravidanza positivo, ma poi le mestruazioni sono arrivate: come mai?

Una domanda di: Valentina

Ieri pomeriggio ho effettuato un test di gravidanza con esito positivo ma stamattina come da calendario mi sono arrivate le mestruazioni. Volevo capire come mai, non mi è mai capitato! Data ultima mestruazione 31/5/2022. Grazie mille. Attendo un suo parere e se mi può dare eventualmente qualche consiglio.



Buongiorno Valentina, guardi che quello che le è capitato in realtà è molto comune ma non sono tante le donne che riescono ad accorgersene! Prima di tutto perché non sempre si hanno i cicli precisi di 28 giorni ma più comunemente si osservano delle piccole oscillazioni tra un ciclo e l’altro (2 o 3 giorni in più o in meno rispetto alla media dei 28 “canonici”). In secondo luogo, perché occorre ascoltare il proprio corpo per sentire che c’è qualcosa di diverso rispetto al solito (magari una tensione al seno più pronunciata, oppure una forte stanchezza, l’umore più fragile, il bisogno di urinare frequentemente, un po’ di nausea al mattino…) Può darsi infine che lei non abbia notato i cambiamenti che le ho descritto ma che il test lo abbia fatto per quel misterioso istinto materno che tendiamo a sottovalutare ma che invece esiste veramente. Direi di non preoccuparsi per quanto le è capitato perché è un evento molto più frequente di quanto non sembri: la Natura fa una selezione accurata quando ci sono delle situazioni incompatibili con la sopravvivenza. Immagino che sarà tentata di attribuirsi la “colpa” di quanto le è capitato: è un tratto distintivo delle mamme quello di dover essere responsabili dei figli e del loro destino. Magari ha avuto un forte periodo di stress, magari un’influenza oppure nulla di tutto ciò. In ogni caso le direi che il test positivo documenta che sia lei che il suo compagno siete certamente fertili e questo è già un dato di cui rallegrarsi a mio avviso. Se poi la gravidanza non era il vostro obiettivo, forse occorre valutare insieme ad una ginecologa come arginare questo vostro talento, in attesa che arrivi finalmente il momento propizio. Spero di averla aiutata, se ha bisogno di altre indicazioni sono qui, cordialmente.

