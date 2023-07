Test di gravidanza positivo seguito da sanguinamento: cosa è successo?

Una domanda di: Sonia

Buongiorno, avendo avuto un ritardo di una settimana ho effetuato il test di gravidanza: è risultato con una linea lieve, quindi positivo. Passati due giorni, dopo aver fatto il test, ho avuto dei forti crampi al basso ventre con delle fuoriuscite di sangue marrone: a oggi ho il ciclo…come mai? Grazie in anticipo.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Sonia,

deve controllare subito e nei prossimi giorni il livello di beta-hCG, ovvero l’ormone della gravidanza, per sapere se la gravidanza evolve ed è in utero, se era in utero e purtroppo si è spenta, se è nella tuba e sta evolvendo e quindi merita un intervento medico, o se è nella tuba e si sta spegnendo. Il dosaggio dell’ormone beta-hCG va effettuato nel sangue, quindi in un laboratotio.

Il controllo del medico, la visita pelvica, le ecografie e i dosaggi ormonali permettono di guidare la diagnosi e metterla in una posizione di sicurezza per quanto riguarda l’andamento della gravidanza e della sua salute. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.



