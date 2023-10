Test di gravidanza positivo seguito dall’arrivo delle mestruazioni

Una domanda di: Beatrice

Buongiorno, quattro giorni fa ho eseguito il test di gravidanza dopo il 36 esimo giorno dall’ultima mestruazione. Il test è risultato positivo e ieri,

al 39esimo giorno dall’ultimo ciclo mi sono tornate. Da cosa può dipendere? Mi è successo anche il mese scorso che dopo aver eseguito il beta Hcg, che

risultava 37, il giorno seguente mi è tornato il ciclo. Cosa potrebbe essere? Mi sto preoccupando. Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

perdite ematiche sono molto frequenti anche con gravidanza evolutive. Se però la gravidanza non va avanti, si parla di gravidanza biochimica. Con questa definizione si allude a una gravidanza il cui inizio viene rilevato dal dosaggio dell’ormone beta-hCG nel snague o nell’urine ma che si spegne prima che sia possibile visualizzarla con l’ecografia (cioè vedere con l’ecografia l’embrione e i suoi annessi). Dopo due episodi come quelli che lei ha descritto si incomincia a fare alcuni accertamenti, perché già siamo nella situazione dell’aborto ricorrente. Il mio consiglio è di parlarne con il suo ginecologo che le indicherà tutte le indagini del caso. Cordialmente.



