Test di gravidanza positivo sulle urine e sul sangue: preoccupano lievi perdite rosate?

Una domanda di: Valentina

Ho fatto il test clearblue al 1 giorno di ritardo venerdì e mi ha dato incinta 2-3settimane, il giorno dopo ho fatto le beta ed il

risultato è 47,85 ml/ul con un range di riferimento 1 settimana 10-50 e 2 settimana 30-50.

Il giorno stesso ho avuto perdite marroncine leggere sulla carta poi basta. Come unico sintomo ho avuto circa una settimana prima perdite rosa durate

una sera e poi basta. Sono in ansia, lei dice che posso stare tranquilla o devo ripetere le beta ? E se sì tra quanto devo ripeterle? Ultimo ciclo 22

giugno e di solito sono puntuale ogni 28 giorni. Grazie mille. Le allego copia delle beta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara Valentina,

lei oggi è a 4 settimane di gravidanza più qualche giorno, quindi proprio all’inizio della gravidanza. Dopo aver fatto il test sulle urine ed aver

ottenuto risultato positivo non c’è alcun bisogno di ripetere il dosaggio sul sangue, a maggior ragione non è opportuno farlo di propria iniziativa: se il

test è positivo sulle urine, dove la concentrazione dell’ormone beta-hCG è minore che nel sangue, perché mai cercare ulteriori conferme? A questo si

aggiunge che un unico valore delle beta-hCG non ci dice nulla: quello che conta è infatti che aumenti con il passare dei giorni. Questo però non vuol

dire che sia opportuno che lei vada a farsi un altro prelievo, non ve ne è alcun bisogno, salvo il caso in cui sia il ginecologo a prescriverglielo per

una ragione precisa. Direi quindi di stare tranquilla e di fissare la prima visita ginecologica con ecografia verso la sesta-settima settimana quando,

se tutto va bene, sarà possibile individuare l’embrione e il battito del cuoricino. Per quanto riguarda le perdite, direi di non preoccuparsi visto che si sono risolte: solo se dovessero diventare abbondanti e rosso vivo dovrà recarsi in pronto soccorso. Mi sento di dirle che la gravidanza è molto lunga, non è una buona idea cominciare ad andare in ansia quando si è solo all’inizio perché si rischia di trasformare quella che dovrebbe essere un’esperienza gratificante e straordinaria in una situazione difficile da affrontare. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

