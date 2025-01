Test di gravidanza prima positivi poi negativi: cosa è successo?

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Rosy,

quanto lei riferisce non pone una difficoltà interpretativa. Si stima che dal 11 al 25% delle gravidanze si spegna spontaneamente perché il concepito non ha un corredo cromosomico bilanciato. Tanto più grave l’anomalia tanto prima la gravidanza si spegne. Qualche volta proprio come nel suo caso si verifica un breve rialzo e poi la diminuzione delle beta-hCG perché la placenta inizia a regredire. Questo spiaa i test prima positivi (al momento del rialzo delle beta e poi negativi, quando cessa la produione delle beta-hCG). Se lo guarda da un punto di vista positivo vuol dire che c’è fertilità di coppia e questo è un buon segno, perché le prossime gravidanze dovrebbero andare bene.

Se lo guarda da un punto di vista dalla gravidanza che non è evoluta in senso positivo, il dispiacere non può essere nascosto.

Un evento singolo possiamo anche accettarlo, e deve discutere con i curanti se fare qualche alto accertamento o cercare subito un’altra gravidanza.

Tutte e due le strade hanno una loro logica scientifica e clinica e bisogna mettere lei, cara Rosy, nella condizione di capire bene quanto le ho scritto per poi cercare con serenità la prossima gravidanza. Le raccomando si assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre, per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Cordialmente.

