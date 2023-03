Test di gravidanza prima positivo poi negativo: come è possibile?

Una domanda di: Stefania

Salve. Ho avuto un rapporto con il mio compagno con l’intenzione di avere un bambino. Però la domanda che mi sorge e che giovedì 23 febbraio mi finisce del tutto il ciclo, il 24 rapporto non protetto. E possibile rimanere incinta? Oggi 1 marzo faccio il test di gravidanza e mi esce di prima mattina Incinta 1-2 e anche questo può essere possibile? Nel pomeriggio faccio un altro test e risulta Negativo! La dottoressa dice di fare le analisi del sangue. Ma la mia domanda è: è tutto normale oppure non ha senso niente di ciò? Perche questa mattina ho avuto un positivo e nel pomeriggio negativo? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Stefania, i test sulle urine sono molto sensibili e il loro risultato sempre credibile. Qualche volta vi sono dei concepimenti fugaci, nel senso che vi è stata una gravidanza ma di brevissima durata ma che poi si è spenta spontaneamente. Questa è una buona notizia perché vuol dire che c’è fertilità e necessita una miglior combinazione cromosomica del concepito perché la gravidanza possa evolvere. I test sulle urine, per dargli piena validità, è bene non utilizzarlo prima di 12 giorni dal possibile concepimento (o, comunque, a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni) e quando l’esito è positivo su due campioni successivi il dosaggio sul sangue permette di seguire la gravidanza con le dovute attenzioni. Rispettare queste precauzioni e questi tempi è la cosa migliore per avere sempre un quadro chiaro necessario in fase di gravidanza iniziale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto